Осоледець корисний для здоров`я

Вживання в їжу оселедця знижує ризик хвороб серця і судин - такий висновок зробила Хелен Ліндквіст, співробітник кафедри біотехніки гетеборгского технологічного університету імені Чальмерса.

У своїй дисертації вона описує підсумки дослідження, присвяченого впливу оселедця на серцево-судинну систему людини.

"Попередні роботи показали, що вживання в їжу жирної риби і риб`ячого жиру знижує ризик атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Проте досі не був досліджений вплив вживання оселедця на ці чинники ризику", - говориться в дисертації, розміщеній на сайті університету.

Ліндквіст обстежувала групи добровольців, які близько місяця п`ять разів в тиждень вживали 150 грамів смаженого філе оселедця.

Дослідження показало, що оселедець збільшує вміст в організмі так званого "хорошого холестерину" - ліпопротеїнів високої густини, які на відміну від "поганого холестерину" істотно знижують ризик атеросклерозу і серцево-судинних захворювань.

Крім того, Ліндквіст виявила, що оселедцевий жир зменшує розмір жирових клітин - адипоцитів, що сприяє зниженню ризику виникнення діабету другого типу. Оселедець також зменшує вміст в плазмі крові продуктів окислення, тобто містить антиоксиданти.

"Оселедець містить велику кількість необхідним організму жирної кислоти Омега 3, вітаміну D, селену і вітаміну B12. Але однією з найбільших переваг оселедця є те, що його, як і раніше, багато в морі і він відрізняється від іншої риби дешевизною", - говорить Ліндквіст, коментуючи в повідомленні для преси свої наукові висновки.

Шведський дослідник відзначає, що згідно з її спостереженням, позитивний вплив оселедця на здоров’я людини пояснюється найчастіше вмістом в ньому жирних кислот Омега 3, які входять до складу риб`ячого жиру.

Проте Ліндквіст не рекомендує відмовлятися від вживання самого оселедця і замінювати його риб`ячим жиром. У такому разі, помічає вона, організм недоотримає важливих для нього антиоксидантів, а також різних вітамінів і протеїнів.

"Багатьом не подобається смак оселедця, тому що в рецептах йому приділяється не так вже і багато уваги. Адже оселедця можна приготувати як будь-яке інше рибне блюдо", - говорить Ліндквіст.

korrespondent.net