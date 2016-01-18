Синоптики прогнозують похолодання

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, за прогнозами Українського гідрометцентру, 17 січня у столиці буде хмарно, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер – переважно північний, 7-12 м/с, температура протягом доби 7-9° морозу.

18-19 січня очікується сніг, вітер – переважно північний, 7-12 м/с.

Вдень 19 січня пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вдень 18 січня, вночі та вранці 19 січня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура 18 січня вночі 10-12°, вдень 7-9° морозу, 19 січня вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу.

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Окрім того, 20 січня та вдень 21 січня очікується невеликий сніг.

Температура вночі 20 січня 9-11° морозу, 21 січня 7-9° морозу.

У КМДА зазначили, що міські служби продовжують прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу та льоду. Фахівці звертаються до водіїв з проханням не паркувати автівки у місцях, де вони заважатимуть роботі комунальників.