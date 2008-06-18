Правоохоронці передали на зберігання трамадол

Правоохоронці передали на відповідальне зберігання фармацевтичним підприємствам 25 млн капсул трамадолу

На виконання доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА і з метою недопущення надходження у незаконний обіг наркотичного лікарського препарату “Трамадол”, працівники Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків (ДБНОН) МВС України на хімічно-фармацевтичних підприємствах «Астрафарм» (Київська область) і «Здоров’я народу» (Харків) а також на оптових фірмах взяли на облік і передали на відповідальне зберігання 25 мільйонів капсул трамадолу і майже 3 тони субстанції для його виготовлення до отримання підприємствами ліцензій на право здійснення діяльності, пов’язаної з наркотичними засобами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, відслідковуючи подальше проходження трамадолу від виробника до реалізаторів, працівники ДБНОН виявили три фіктивні оптові фірми, які за місцем своєї реєстрації у Вінницькій області були відсутні. За зазначеними адресами розташовані приватні будинки та інші приміщення, не пов’язані з торгівлею лікарськими препаратами. Зараз здійснюється перевірка згаданих фірм і встановлюються особи, які їх створили.

Як повідомлялося, уряд постановою № 89 від 22 лютого 2008 року затвердив квоту на виробництво трамадолу у 26 млн. доз.

За інформацією, отриманою від Державної служби лікарських засобів, цього року фармацевтичні підприємства вже виробили 79 млн. доз трамадолу і реалізували їх 44 комерційним структурам.

4 червня Кабінет міністрів України вніс трамадол до переліку наркотичних засобів.

Згідно з рішенням уряду, трамадол включений до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2000 року №770.