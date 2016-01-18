В Одесі загинув відомий нейрохірург Владислав Комаров
В Одесі в результаті ДТП загинув відомий нейрохірург Владислав Комаров, який служив добровольцем зоні проведення антитерористичної операції.
В Одесі в ДТП загинув відомий нейрохірург Владислав Комаров / Скріншот
Про це у Facebook повідомив громадський діяч, друг загиблого Руслан Форостяк.
За його даними, 43-річний Комаров загинув по дорозі на роботу – до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції хворому.
«У найважчий час він добровольцем відбув до 61-го мобільного госпіталю на схід, сотні врятованих і поставлених на ноги бійців на його рахунку, сотні місцевих жителів. Іноді приїжджав сам, на перекладних, на поїзді, за власний рахунок, на складні операції до обласної лікарні на кілька днів і потім повертався на схід», - написав Форостяк.
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За даними Головного управління ДСНС в Одеській області, повідомлення про ДТП на вулиці Чорноморського козацтва надійшло о 00.40. Прибулі на місце аварії рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля Subaru не впоралася з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з деревом. Водій помер у машині швидкої допомоги.