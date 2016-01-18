США надали Україні медичне обладнання

Як повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, минулої ночі обладнання відвантажено у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

У повідомленні зазначається, що йдеться про обладнання захищеного радіозв'язку на 21 млн доларів, що дозволить українським військовим ефективно обмінюватись інформацією, не наражаючи себе на небезпеку, а також медичне спорядження для порятунку життів на полі бою вартістю 2 млн доларів.

При цьому зазначається, що «після проходження митних процедур передане Сполученими Штатами обладнання буде доставлене до підрозділів української армії, що беруть участь у навчанні, яке провадиться американською стороною в Яворові та Хмельницькому. Американські інструктори зі складу Об'єднаної багатонаціональної підготовчої групи (JMTG-U) навчать українських солдатів поводженню з цим обладнанням для використання на лінії фронту».

У посольстві повідомляють, що ця партія обладнання є частиною 75-мільйонної допомоги. При цьому зазначається, що з початку конфлікту в Україні США виділили Україні допомогу на понад 260 млн доларів, включаючи поставки бронежилетів, транспортних засобів, приладів нічного бачення і тепловізорів, медичного обладнання, важкого інженерного обладнання, портативних радіостанцій, патрульних катерів, наметів та протимінометних радарів.