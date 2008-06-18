Викиди шкідливих газів - причина алергічних захворювань у дітей

Результати німецького дослідження, проведеного в Центрі Гельмгольца з Дослідження Навколишнього Середовища і Здоров’я в Мюнхені достовірно підтвердили існування сильного взаємозв’язку між забрудненням навколишнього повітря вихлопними газами і алергією у дітей. Вченні вважають, що ризик розвитку алергічних реакцій у дітей, які проживають поблизу великих трас, зростає на 50%.

Інші дослідники також висловили припущення про існування глобального зв’язку, але в даному дослідженні вперше встановлена відстань до найближчої дороги, пов’язана з розвитком алергії у дітей. Епідеміолог Іоахім Хайнрік (Joachim Heinrich), автор даного дослідження, вважає, що ризик захворювання на бронхіальну астму у дітей, сінну лихоманку, екзему та інші алергічні хвороби у дітей. І проживають на відстані 50 метрів від траси на 50% більший , в порівнянні з тими, хто проживає на відстані 1000 метрів.

Хайнрік збирається продовжити спостереження за учасниками дослідження впродовж наступних кількох років, щоб визначити, як впливає на проблеми, пов’язані з забрудненням навколишнього середовища, переїзд в менш забруднені райони міста.

/health-ua.com