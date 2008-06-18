В США зафіксовано випадки отруєння молоком

Американські епідеміологи застерігають жителів країни від споживання сирого, непастеризованого молока або інших, що не пройшли спеціальну хімічну обробку молочних продуктів із-за ризику інфікування бактерією E. coli O157:H7 і іншими мікробами.

Лікарі стверджують, що таке молоко особливе небезпечне для дитячого організму, що росте, і навіть може привести до раптової ниркової відмови.

За минулі три тижні в Америці було зафіксовано декілька випадків захворювань E. coli у дітей, які пили натуральне, необроблене молоко. За даними Центру контролю і запобігання хворобам (Centers for Disease Control and Prevention), з 1998 по 2005 рік використання не пастеризованої молочної продукції привело до 45 спалахів інфекційних шлунково-кишкових хвороб, що торкнулися здоров`я більше тисячі людей.

Проте, пастеризоване молоко не приносить організму ні шкоди, ні користі, а в натуральному молоці міститься більше важливих мікроорганізмів. Не дивлячись на це, експерти закликають служби охорони здоров`я прийняти додаткові міри, щоб повідомити споживачів і фермерів про небезпеку зараження.

ami-tass.ru