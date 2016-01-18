Нардепи хочуть, щоб Квіташвілі звітував щодо реформ у медицині

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Терміновий звіт міністра Квіташвілі так і проситься після заяв про пріоритет реформи охорони здоров'я в 2016 від президента, прем'єра та спікера", - відзначила депутат.

Вона додала, що цю реформу з нетерпінням чекають по всій країні, особливо в умовах бюджетної децентралізації. "Після нашого регіонального туру послів реформ на підтримку децентралізації можу однозначно твердити, що змін саме в медицині, і ще в освіті, найбільше чекають люди", - написала Гопко.

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Вона нагадала, що презентація реформи галузі на засіданні Національної ради реформ була ще в квітні 2015 року. "І міністр Квіташвілі, і голова профільного комітету представили своє бачення, відбулася жвава дискусія, але далі справа не пішла. Перш за все, через брак політичної волі і провал комунікації між міністерством та комітетом", - вважає парламентарій.

Водночас, на її думку, "не в останню чергу ця воля була паралізована ще й тому, що міністр дозволив нав'язати призначення людей з дуже різними цілями й інтересами на посади в міністерстві: від першого заступника до керівників підрозділів та окремих "фахівців".

Гопко також зазначила, що держзакупівлі - "лише одна з багатьох проблем охорони здоров’я, які потребують невідкладного вирішення".

"Тому докладу всіх зусиль, щоб відбувся терміновий звіт міністра: чому провалена (власне, навіть не розпочата!) реформа? Який план на 2016 рік? Де розроблені міністерством законопроекти? Не красиві слайди "як усе добре" від Квіташвілі, а конкретно – ідемо по пунктах коаліційної угоди і програми дій уряду і ставимо жирні мінуси: дерегуляція фармринку - не зроблено, закон про медичне страхування – навіть не розпочато, і так далі. Де вільний вибір пацієнтом лікарів і медзакладів за принципом "гроші ходять за пацієнтом"? Де відокремлення контролю медзакладів від управління ними? Де контроль якості медицини з залученням громадськості? Де утвердження здорового способу життя і якісної системи профілактики? Таких риторичних запитань – безліч", - написала депутат.