Суд визнав недійсним договір про передачу банку в іпотеку приміщень "Феофанії"

У столиці суд визнав недійсним договір іпотеки на загальну суму 97 млн грн, за яким незаконно передано в іпотеку комерційному банку нежитлові приміщення державного підприємства «Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» загальною площею майже 6 тис. м².

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва, додавши, що відповідне рішення прийняв Голосіївський районний суд, задовольнивши позов Київської місцевої прокуратури № 10 (Шевченківський район).

Зазначається, що райсуд погодився з позицією прокурора з огляду на те, що до цього в Окружному адміністративному суді прокуратурою доведено незаконність реєстрації права власності на вказані приміщення, які в подальшому виступили предметом іпотеки у скасованому договорі.

«Зокрема, встановлено, що у 2010 році право власності на нежитлові приміщення лікувального закладу було зареєстровано за фізичною особою на підставі рішення Ворошиловського районного суду міста Донецька, нібито ухваленого понад 10 років тому. Проте, прокуратурою з’ясовано, що районний суд міста Донецька зазначену справу ніколи не розглядав і рішення щодо приміщень столичного лікувального комплексу не ухвалював», - підкреслили у відомстві.

Таким чином у суді доведено незаконність відчуження майна лікувального комплексу «Феофанія», додали в прокуратурі.