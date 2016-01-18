В Україні кількість смертей від грипу зросла до 46 - МОЗ

В Україні кількість смертей від грипу зросла до 46 / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин на селекторній нараді під головуванням віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка.

Зокрема, за його словами, на сьогодні МОЗ зафіксував 46 підтверджених летальних випадків внаслідок захворювання на грип. Найбільше - в Одеській та Вінницькій областях.

Читайте такожУ Києві на стаціонарному лікуванні перебувають 165 хворих на грип

Також у міністерстві не виключають перевищення епідпорогу захворюваності на грип до кінця тижня.

Як зазначив Василишин, захворюваність на грип в Україні продовжує зростати. «На сьогодні рівень захворюваності складає 31,8 людини на 10 тисяч населення, і якщо захворюваність зростатиме такими ж темпами, як зараз, то до кінця поточного тижня рівень захворюваності може перевищити епідеміологічній поріг - 58 людей на 10 тисяч населення», - сказав він.

Також Василишин зазначив, що більшість з тих, хто захворів, це дорослі люди. Однак для того, щоб перервати ланцюжок передачі хвороби до дітей, в МОЗ вважають правильним рішення про оголошення карантину в школах, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі заявляв, що в Україні станом на 15 січня підтверджених смертей від грипу – 25.