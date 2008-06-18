Чим небезпечні сонячні промені
Не забувайте про сонцезахисні креми
Яку небезпеку для нас являє таке, ласкаве на перший погляд, сонечко?
Ми вважаємо за краще носити сонцезахисні окуляри, щоб уберегти очі від його шкідливої дії, і це правильно, але, явно недостатньо. Адже шкіра обличчя від сонячних променів страждає більшою мірою, ніж шкіра на інших частинах тіла.
Вона здатна «запам`ятовувати» кожен сонячний промінець, який коли-небудь торкнувся її поверхні. В однаковій мірі це стосується як короткого ультрафіолету, який, залежно від одержаної дози, здатний підрум`янити або спалити шкіру, так і довгохвильового, дії якого ми піддаємося протягом всього світлового дня. Але, і це, здавалося б, нешкідливе випромінювання, підвищує загальну дозу, а, отже, вносить свій внесок в процес старіння.
Отже, наше обличчя одержує велику дозу випромінювання, яка значно перевищує ту, яка одержана всім тілом, з цієї причини воно потребує захисних заходів більшою мірою, причому не тільки під час літніх відпусток.
Якщо ж говорити тільки про відпочинок, наприклад на морському березі (оскільки саме зараз і до останніх літніх днів ми проводитимемо в місцях відпочинку біля водоймищ значну частину вільного часу),то в цьому випадку міри, направлені на захист шкіри обличчя, повинні бути підвищеними. На обличчя слід наносити густий шар сонцезахисного крему і оновлювати його після кожного перебування у воді.
Дуже важливо, щоб ступінь захисту засобу, що використовується вами для цих цілей, був вищий за той, який забезпечує захист тіла. Найлегше піддаються обгоранню губи (чому це відбувається, пояснювати не треба), а це означає, що їх слід постійно покривати шаром помади, яка володіє сонцезахисним ефектом, так само не забуваючи її періодично оновлювати по мірі необхідності.
Якщо ж ви схильні до висипань герпесу, який, до речі, буває реакцією на сонячний стрес, то вам слід поклопотатися про наявність у вашому косметичному арсеналі спеціальної мазі, яка допоможе запобігти його появі.