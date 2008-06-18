Чим небезпечні сонячні промені

Яку небезпеку для нас являє таке, ласкаве на перший погляд, сонечко?

Ми вважаємо за краще носити сонцезахисні окуляри, щоб уберегти очі від його шкідливої дії, і це правильно, але, явно недостатньо. Адже шкіра обличчя від сонячних променів страждає більшою мірою, ніж шкіра на інших частинах тіла.

Вона здатна «запам`ятовувати» кожен сонячний промінець, який коли-небудь торкнувся її поверхні. В однаковій мірі це стосується як короткого ультрафіолету, який, залежно від одержаної дози, здатний підрум`янити або спалити шкіру, так і довгохвильового, дії якого ми піддаємося протягом всього світлового дня. Але, і це, здавалося б, нешкідливе випромінювання, підвищує загальну дозу, а, отже, вносить свій внесок в процес старіння.

Отже, наше обличчя одержує велику дозу випромінювання, яка значно перевищує ту, яка одержана всім тілом, з цієї причини воно потребує захисних заходів більшою мірою, причому не тільки під час літніх відпусток.

Якщо ж говорити тільки про відпочинок, наприклад на морському березі (оскільки саме зараз і до останніх літніх днів ми проводитимемо в місцях відпочинку біля водоймищ значну частину вільного часу),то в цьому випадку міри, направлені на захист шкіри обличчя, повинні бути підвищеними. На обличчя слід наносити густий шар сонцезахисного крему і оновлювати його після кожного перебування у воді.

Дуже важливо, щоб ступінь захисту засобу, що використовується вами для цих цілей, був вищий за той, який забезпечує захист тіла. Найлегше піддаються обгоранню губи (чому це відбувається, пояснювати не треба), а це означає, що їх слід постійно покривати шаром помади, яка володіє сонцезахисним ефектом, так само не забуваючи її періодично оновлювати по мірі необхідності.

Якщо ж ви схильні до висипань герпесу, який, до речі, буває реакцією на сонячний стрес, то вам слід поклопотатися про наявність у вашому косметичному арсеналі спеціальної мазі, яка допоможе запобігти його появі.