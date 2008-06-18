Уколи краси - як призупинити час?

Ось і настає час відпусток, а отже з`являється більше вільного часу для того, щоб повернути час назад. Антивікові креми не справляються з своїм прямим призначенням і кількість зморшок збільшується? Значить, успішне омолоджування забезпечать сучасні косметичні процедури, які пропонують салони, а вже їх вибір широкий і різноманітний.

Зупинимося поки на «уколах краси». Тут використовуються препарати, що містять очищений і ботуліністичний токсин, вони з успіхом застосовуються для ін`єкцій молодості, блокуючи нервові імпульси, тобто відбувається процес «заморожування» діяльності м`язів, надмірна діяльність яких сприяє появі зморшок.

М`яз, як би «відключається», перестає скорочуватися і відповідна ділянка обличчя втрачає свою рухливість, тепер ви вже не зможете трагічно нахмурити брови або сердито спохмурніти. А ось зовнішність помітно покращується, вже через три тижні після процедури ваші м`язи розгладяться, а мімічні зморшку просто зникнуть.

Але, слід пам`ятати про те, що дія препарату триватиме рівно стільки скільки в шкірі знаходитиметься активна речовина. Як правило, це відбувається впродовж чотирьох-шести місяців. А ось в боротьбі із статистичними зморшками уколи краси не ефективні.

Тому до такого методу краще вдаватись молодим представницям прекрасної статі, у яких спостерігається підвищена активність міміки, або ж має місце генетична схильність до появи передчасних зморшок. Не варто забувати і про те, що можливо виникнення небажаних наслідків даного методу.

Це можуть бути опущення вік, куточків брів або губ, які можуть виникнути при підшкірному розповсюдженні препарату або неточному попаданні в м`яз; порушення міміки – так званий масковий ефект.

Для усунення таких наслідків локально застосовуються препарати, які швидко руйнують дію введеного токсину. Так само, дуже важливо знати про те, що ін`єкції ботоксу не є косметичною процедурою, а є лікуванням, яке повинен здійснювати лише кваліфікований лікар, який зуміє правильно розрахувати дозу і визначитися з правильним місцем введення уколу.

Протипоказанням до даної процедури можуть служити індивідуальна чутливість і шкірні захворювання.