Алкоголь захищає від глухоти

Куріння і завищений індекс маси тіла – істотні чинники ризику для втрати слуху, встановили лікарі Університету Антверпена (Бельгія). Фахівці провели масштабне дослідження, в якому взяли участь дев`ять аудіологічних центрів з семи європейських країн. В цілому був перевірений слух більш ніж чотирьох тисяч людей. Отоларингологи дійшли висновку, що активне куріння і зайва вага приводять до передчасного порушення слухової функції і прогресуючого перекриття слухового каналу в барабанній перетинці.

У людей, що палять і страждаючих від надмірної ваги, спостерігалося пошкодження слухового нерва, неправильна робота нервових клітин в вусі, ознаки невірної інтерпретації звуків в результаті збою нейросенсорної функції, дзвін у вухах або хронічна враження внутрішнього вуха. Навпаки, помірне споживання алкоголю мало захисний ефект проти ранньої втрати слуху. Як було відмічено, один келих вина або пива в тиждень дозволяв уберегти від глухоти навіть літніх людей, серед яких порушення слуху є типовою віковою проблемою. Проте лікарі стверджують, що здоровий спосіб життя допоможе зберегти слух до глибокої старості.

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