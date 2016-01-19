МОЗ спростував дані про 46 померлих від грипу

Дані щодо 46 осіб, померлих від грипу, не підтверджені центральною референс-лабораторією державної установи «Український центр контролю та моніторингу захворювань», відзначили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Наголошується, що ці дані лабораторно діагностовано територіальними органами Держсанепідслужби з початку епідсезону станом на 18 січня 2016 року, однак матеріал від цих хворих ще буде направлений для подальшого вивчення та ідентифікації в ДУ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України».

Відомо, що всі померлі особи несвоєчасно звернулися за медичною допомогою і не були щеплені проти грипу.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин заявив, що в Україні кількість померлих від грипу зросла до 46-ти.

Також він не виключив перевищення епідпорогу захворюваності на грип до кінця тижня.