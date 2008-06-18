Фонд «Україна 3000» передав медобладнання ”Охматдиту”
Це пресвячено Дню медика
Сьогодні Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» передав медичне обладнання Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України та Українській дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».
Як повідомили УНІАН у фонді, голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО привітала усіх медичних працівників з професійним святом – Днем медика.
«Ваша професія є однією з найблагородніших, адже саме ви допомагаєте жити нам і нашим дітям, – сказала вона. – Я пишаюся тим, що питання охорони здоров’я, материнства і дитинства пріоритетні не лише для окремих мам чи родин – це стало пріоритетом для держави, Міністерства охорони здоров’я, благодійних організацій. Я мрію про той день, коли усі медики нашої країни відчують, що їхня професія є престижною, що вони отримують достойні зарплати, працюють в хороших умовах, і що молоді люди мріють йти в цю професію».