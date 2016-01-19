В Україні від грипу померла 51 людина – Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

За його словами, найбільше смертельних випадків зафіксовано в Одеській області – 20, у Вінницькій області померло 7 осіб, у Житомирській – 7, у Донецькій – 4, у Києві – 5.

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«Ми маємо 51 лабораторно підтверджений випадок смерті від грипу. Основною причиною смертності стало пізнє звернення людей з груп ризику. Закликаю при перших же симптомах гострої респіраторно-вірусної інфекції звертатися до лікарів, а не бігати по аптеках і шукати «таміфлю». Цей препарат не для всіх», - сказав Квіташвілі.

Міністр зазначив, що останнім часом до лікувальних закладів звертається більша кількість людей. «Українці стали рідше займатися самолікуванням, частіше звертатися до лікарів. Це значно знижує ризик летальності», - сказав Квіташвілі.

Він повідомив, що до епідемічного порогу наблизилися 17 областей України, найвищі показники - у Донецькій і Рівненській областях.

«Усі служби готові реагувати на можливу епідемію», - запевнив міністр.