Навіть проста подряпина небезпечна

Влітку, під час шкільних канікул, збільшується кількість гнійно-запальних захворювань у дітей. Цьому сприяють навіть мінімальні пошкодження шкіри: подряпини, забої, і навіть укуси комах, які дитина роздряпує.

Деякі батьки намагаються лікувати гнійні запалення самостійно. Як наслідок, у дитини починається сепсис, тобто зараження крові.

Із усіх захворювань такого типу найважчими для діагностики та лікування є гострий гематогенний остеомієліт, тобто гнійно-запальне захворювання кісток. Його лікування в умовах стаціонару триває щонайменше три тижні. А при несвоєчасному зверненні до лікаря захворювання може завершитися інвалідністю дитини.

Як запобігти небажаним ускладненням? Розповідає завідувачка відділення гнійної хірургії обласної дитячої клінічної лікарні Наталя Солейко:

Для профілактики гнійного остеомієліту потрібно: запобігати травматичним пошкодженням шкіри; обов`язково обробляти рани протягом перших хвилин після отримання незначної травми перекисом водню, зеленкою, йодом, спиртом або фукорцидом; при підвищенні температури тіла, появі болю в кістках, суглобах не займатися самолікуванням, а негайно звертатися до лікаря.

Щороку в Україні від гострого гематогенного остеомієліту гине сім-вісім дітей. Найчастіше причиною летальних випадків стає несвоєчасне звернення до лікаря або самолікування.

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