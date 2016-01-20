Одещина: рятувальники витягли із замету "швидку" з важко хворим немовлям
В Одеській області 19 січня рятувальники витягли зі снігового замету машину «швидкої допомоги», яка транспортувала важко хвору 8-місячну дитину.
В Одеській області рятувальники витягли зі снігового замету «швидку допомогу» з важко хворою 8-місячною дитиною / ipc-dzhankoy.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, об 11.27 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Новий Світ Котовського району застрягла «швидка допомога», в якій перебувала 8-місячна дитина з високою температурою та симптомами запалення легенів.
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До місця виклику було направлено пожежно-рятувальне відділення, яке витягло автомобіль із снігового замету.
«Щоб швидше доставити хворого малюка в стаціонар рятувальники транспортували його самостійно», - зазначили в прес-службі.