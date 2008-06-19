Зв`язок між рівнем холестерину і хворобами серця

Приблизно третина населення планети має гени, які дозволяють людям боротися з хворобами серця. Дослідження, проведене британськими і голландськими ученими серед 147 000 пацієнтів, свідчить про те, що приблизно 30% людей мають в генному наборі різнивод гену CETP, здатного збільшувати у разі потреби об`єми так званого "хорошого" холестерину.

Серед таких пацієнтів, вважають медики, значно нижче відсоток людей, схильних до інфаркту, а також до різних видів серцевих недостатностей.

Генетики упевнені, що подібне відкриття дозволить відкрити шлях до виробництва нового покоління серцевих ліків.

Британський телеканал Би-б-сі відзначає, що ученим вже давно відомо, що зниження об`ємів "поганого" холестерину в кровоносній системі здатне захистити серце і судини. Проте взаємозв`язок "хорошого" холестерину і здоров`я серця на сьогодні значно менш очевидний.

Команди учених з Університетів Кембріджа і Ньюкастла, а також фахівці з Гронінгена (Нідерланди) виявили раніше невідомі зв`язки між холестерином і серцево-судинною системою. Ученими були вивчено 6 варіацій гену CETP, 3 найбільш популярних несли в собі позитивний ефект, що провокує збільшення об`ємів "хорошого" холестерину. Медики відзначають, що активація різновидів цього гена підвищувала зміст "хорошого" холестерину на 3-5%, проте вже і цей рівень був достатнім для значного зниження ризику інфарктів.

За словами автора досліджень професора Джона Данеша, подібні висновки несуть в собі ідею запобігання інфарктам за допомогою штучного підняття рівня "хорошого" холестирину з одного боку і блокування генів, що заважають його освіті з іншою.

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