Можна худнути, добре снідаючи

Давно відомо, що сніданок – це найважливіший прийом їжі протягом дня. Недаремно в народі з`явилося прислів`я про те, що його треба з`їсти самому, а вже обіди і вечері ділити з друзями і ворогами. Нарешті ендокринологи довели, що поживний сніданок не тільки додає сили і бадьорості, але і допомагає худнути, пише The Daily Mail.

Згідно з результатами дослідження, проведеного Госпіталем в Каракасі (Венесуела), жінки, які за сніданком вживають половину денних калорій, ефективніше втрачають вагу, ніж ті, хто снідає мало або не снідає зовсім. До того ж втрачені кілограми до любительок добре поснідати не повертаються.

Вважається, що вживання їжі, багатої протеїнами і вуглеводами по-перше, допомагає позбавиться бажання з`їсти цукерочку або іншу крохмалисту їжу, а по-друге, підвищує метаболізм.

Латиноамериканські дослідники постежили за тим, як денний раціон вплинув на вагу 100 вельми повних молодих жінок. Всіх їх посадили на низькокалорійну і низьковуглеводну дієту, проте половина жінок досить-таки щільно снідали. Половина їх денного раціону в 1240 калорій приходилася саме на ранок.

Так, після 8 місяців було відмічено, що жінки, які споживали легкі сніданки, втратили в середньому по 12, 5 кг, тобто приблизно на 2,5 кг більше, ніж учасниці, що їли багато. Проте така ситуація різко змінилась. Ще через 8 місяців неабияк схудлі дівчата, які звикли до легкого сніданку, знову набрали кілограм по 8. А ось пані, що щільно снідали, навпаки, продовжили худнути, скинувши ще по 7-9 кілограм.

Згідно повідомлення, представленоого в Сан-Франциско на щорічній конференції Співтовариства ендокринологів, жінки з об”ємним сніданком втратили близько 12% своєї ваги, в той час, як інші скинули в середньому по 4.5%.

Дослідник доктор Даніела Якубович вже більше 15 років радить засновувати всі дієти на великому сніданку. За її словами, дієти, які забороняють тільки вуглеводи часто не ефективні, - той, що худне просто не може подолати свого бажання з`їсти що-небудь калорійне.

Крім того, якщо ви їсте найбільш калорійну їжу на сніданок, то у шлунку буде більше часу все переварити.

factnews.ru