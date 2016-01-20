Поставлені до Ізраїлю українські яйця не були заражені сальмонелою

Проведене Міністерством аграрної політики і продовольства України розслідування ситуації, коли ізраїльські ветеринарні лікарі виявили бактерію сальмонели в яйцях українського виробництва, показало, що українська продукція не була заражена, повідомив журналістам глава Мінагропроду Олексій Павленко.

«У нас була велика нарада з виробниками. Ми отримали результати. Всередині яйця, яке йшло на Ізраїль, сальмонели немає», – сказав міністр.

Він також повідомив, що українське аграрне відомство очікує результатів розслідування ізраїльських колег.

«Зараз чекаємо ізраїльську сторону. Це нормальна ситуація – робочі питання», – сказав Павленко.

Міністр зазначив, що аналогічна ситуація виникла з постачанням українського меду до Чехії. Україна також почала власне розслідування обставин, за яких у відправленій до Чехії продукції було виявлено недозволені протимікробні речовини.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило поставку яєць українського виробництва у зв'язку з підозрами про наявність у продукції бактерії сальмонели. Експорт призупинено на час проведення необхідних досліджень.

Україна запропонувала Ізраїлю лабораторно перевіряти кожну партію яєць для зняття побоювань і обмежень після інциденту.

20 січня Мінагропрод повідомив, що Україна призупинила видачу ветеринарних документів на експорт меду до Євросоюзу. Причиною тимчасової зупинки експорту стало те, що проведені в Чехії лабораторні дослідження українського меду показали вміст у ньому протимікробних речовин.