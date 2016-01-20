Наприкінці січня в Україні очікуються сильні морози, місцями до -30°

В кінці січня в Україну прийдуть сильні морози, місцями до 30°, найхолодніше буде на північному сході і в центральних областях, найбільш тепла погода на заході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда сьогодні на брифінгу.

За його словами, до кінця місяця не варто очікувати сильних снігопадів: в цілому за 10 днів випаде не більше 10 міліметрів опадів. У той же час він зауважив, що маси холодного повітря рухаються по території України з північного сходу на південний захід. Вони принесуть з собою суттєве зниження температури по всій території України.

«З 24 січня на північному сході температура опуститься нижче 20 градусів, в інших регіонах - від 11-20 градусів морозу. Зона низьких температур почне рухатися на південний захід і з 28 січня охопить більшу частину території України, за винятком західних областей. 28-31 січня температура у більшості регіонів опуститься до 20-25 градусів морозу, а на північному-сході і в деяких центральних областях, зокрема в Полтавській і Дніпропетровській, очікується зниження до 25 і навіть 30 градусів морозу», - сказав Кульбіда.