Відбудеться прес-конференція "Ситуація з доставкою гуманітарної допомоги у зв'язку зі складними погодними умовами"

Завтра, 21 січня, 12:00-13:00, відбудеться прес-брифінг Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

В ході заходу координатор Штабу Римма Філь представить інформацію про ситуації з доставкою гуманітарної допомоги на Донбас, яка в січні ускладнилася через погані погодні умови, і роботу пунктів видачі продуктових наборів.

Також Римма Філь розповість про найближчі плани Штабу. Які обсяги гуманітарної допомоги і наскільки затребувані адресні програми Штабу – все це можна буде дізнатися під час брифінгу.

Акредитація журналістів за телефоном +38(050) 347-22-61 або за адресою електронної пошти amoskvitina@fdu.org.ua.

Адреса: вул. Еспланадна, 20.

При Штабі працює гаряча лінія – єдиний багатоканальний телефон 0800 509 001. Дзвінки на номер 0800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово. Свої питання ви можете задавати по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua.