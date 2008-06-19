Радіоактивні відходи стануть джерелом здоров`я?

Протягом десятиліть було відомо, що проникаюча радіація небезпечна - у високих дозах вона приводить до миттєвої смерті, а тривале опромінювання провокує розвиток ракових пухлин. Американський дослідник Дон Лакі (Don Luckey) стверджує, що малі дози контрольованого опромінювання можуть бути корисні для здоров`я, і їх слід рекомендувати для застосування в медицині.

У статті, опублікованій в International Journal of Low Radiation, Лакі пише, що іонізуюче випромінювання в певних дозах може бути корисне для здоров`я і краще його джерело - радіоактивні відходи.

"Якщо відкинути забобони... стає очевидним, що підвищена доза іонізуючого випромінювання може сприяти здоров`ю", - пише учений.

За його даними, низькі дози радіації знижують частоту інфекційних захворювань, зменшують число випадків раку у молодих людей і істотно збільшують середню тривалість життя. Радіація також зміцнює імунну систему - росте число і активність білих кров`яних кліток - лейкоцитів, а також активність ряду ферментів, утворення антитіл, що знижує кількість інфекційних захворювань і сприяє загоєнню ран.

Лакі відзначає, що людина в процесі еволюції пристосувалася до певного рівня радіації, як і до інших особливостей навколишнього середовища, і її брак може негативно впливати на здоров`я, так само, як дефіцит деяких речовин, наприклад, вітамінів і мікроелементів.

У першій половині ХХ століття, коли явище радіоактивності було тільки відкрите, медики експериментували з різними типами радіоактивних матеріалів. Тоді опромінювання, хоча була очевидна його небезпека, розглядалося як панацея від великого числа хвороб - від артриту до туберкульозу.

Відкриття антибіотиків і швидкий розвиток фармацевтичної індустрії, так само як і той факт, що високі дози опромінювання смертельні, привели до відмови від цієї практики. Сьогодні іонізуюче опромінювання використовується для лікування певних форм раку, проте використання джерел радіації для лікування інших захворювань не визнається офіційною медициною.

Лакі сподівається змінити цю точку зору і заявляє, що більше 3 тисяч статей в наукових журналах показують, що малі дози радіації позитивні для здоров`я людини.

Учений розраховує, що використання малих доз радіації буде знов введено в медичну практику. Він пропонує використовувати для медичних цілей невеликі зразки спеціально підготовлених радіоактивних відходів з атомних реакторів.

Під радіоактивним або іонізуючим випромінюванням розуміють випромінювання при розпаді радіоактивних елементів. Воно включає аьфа-випромінювання - потік альфа-часток, тобто ядер гелію, і бета-випромінювання - потік електронів. Альфа-випромінювання небезпечне для людини тільки в тому випадку, якщо його джерело потрапляє в організм, альфа-частки не проникають через шкіру, але можуть викликати пошкодження слизових оболонок.

Третій компонент - гамма-випромінювання, є електромагнітне випромінювання, подібне рентгенівському, але з вищою частотою. Воно володіє найбільшою проникаючою здатністю і найнебезпечніше.

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