Гучний звук подібний до наркотиків

Результати досліджень, проведених Всесвітньою організацією охорони здоров’я останніми роками, свідчать: чимало серцево-судинних захворювань, що призводять до передчасної смерті, зумовлено постійним шумом. Шумове забруднення викликає підвищення стресових гормонів в організмі, стомлюваність, зниження розумової активності, важкі нервові та серцево-судинні захворювання.

Фізично звикнути до шуму неможливо. Навіть якщо його не помічати, це не зменшує руйнівного впливу децибелів на здоров’я. Шум виснажує мозкові клітини. Зміни з боку нервової системи призводять, своєю чергою, до патологічної перебудови тканин, а отже, до різноманітних захворювань і неврозів. Негативний вплив шуму посилюється у міру збільшення його гучності, а також тривалості впливу. Цікаво, що в психофізіології тривалим називається вплив довше за одну секунду!

Музика, гучніша за природний фон, — це теж шумове забруднення. Силу звука на рок-концертах і дискотеках роблять звичайно на рівні від 100 до 130 децибел, а впливають вони протягом кількох годин.

Впливом рок-музики на психіку людини зацікавилися ще в 60-х роках минулого століття. Було доведено: особливо тяжкі злочини здійснені особами під впливом важкого року.

Рок-ритми близько повторюють ритми первісних культур. У племенах Нігера, а також Малайзії, американських індіанців, гімалайських шерпів важкими ударами барабана шаман викликає в слухачів стан трансу.

Певний переривчастий ритм — два короткі удари та один довгий — викликає психічну реакцію, протилежну нормальному стану організму. У класичній музиці є два приклади такого ритму — у Стравінського у «Весні священній» та в Равеля («Вальс»), обидва композитори використовували його для передачі враження хаосу.

Рок-музиканти вживають зазвичай наркотики та алкоголь. Наркотики є засобом стимуляції та посилення почуттів, і тому потрібні тим, хто бажає кожного вечора видавати музику, що впливає на емоції публіки. На відміну від музикантів, художники майже не послуговуються стимуляторами, оскільки техніка образотворчого мистецтва потребує тверезого погляду. Тим паче не потрібні стимулятори тим, хто працює з літературними формами, орієнтованими на свідомість.

Біологам відоме використання китами-горбанями під час полювання на косяк оселедця фізичного явища відбивання та фокусування звукових хвиль, коли звуки голосів китів, які зганяють оселедець, посилюються. Так музичні шумові хвилі, поширюючись, відбиваються від стін приміщення чи будинків, фокусуються й у такий спосіб різко посилюються.

Рок, гучніший за 30 децибелів, збільшує емоційну напругу та тривожність, а також пригнічує інтелект. Важкий металевий рок викликає спочатку ослаблення м’язового тонусу і водночас розслаблення особистості, паралізує волю, вводить у стан трансу. Резонансні коливання молекул клітин організму викликають ефект, подібний до наркотичного. Допоки рок-музика триває, транс може ставати більш глибоким. Деякі «слухачі» доходять до сомнамбулічного стану.

За умов, коли під впливом звуків великої потужності людина перебуває в стані «ходячого трансу», коли дисонуючі акорди викликають занепокоєння та напругу, сприйняття тексту пісень стає підсвідомим. Якщо тексти пісень містять твердження негативного характеру на кшталт «я ненавиджу людей» або «я хочу померти», це викликає в слухача напруження м’язів і означає, що він піддається програмуванню психоустановками агресивного характеру на задану поведінку.

Нарешті, характер музики створює певний настрій. Наприклад, вважають, що рок-музика розкріпачує статевий інстинкт. Це підтверджують самі виконавці та слухачі. Один із сучасних російських рок-музикантів знайшов акорди певної частоти звучання, розпочав свідомо застосовувати їх і помітив зростання популярності своєї групи...

Певний вплив чинить і яскраве мерехтливе світло. Відомий стан легкого самогіпнозу у велосипедистів, які їдуть тополиною алеєю, що освітлюється сонцем збоку. Як прийом яскраве світло використовують у гіпнозі для відключення зорового сприйняття. Використання в ефірі технічних прийомів, які мають гіпнотичний ефект, заборонене на радіо й телебаченні Великобританії. Практика використання їх навіть з розважальною метою засуджується Американською медичною асоціацією.

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