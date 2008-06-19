Клоновані клітини вилікували рак шкіри

Учені в США заявили, що їм вдалося вилікувати пацієнта, який від раку шкіри, шляхом клонування клітин, що забезпечують імунітет.

При цьому нові клітини зуміли подолати ракові.

У 52-річного пацієнта був узятий зразок Т-лімфоциту - однієї з клітин, які грають важливу роль в набутій імунній відповіді і забезпечують розпізнавання і знищення клітин, що несуть чужорідні антигени.

Після цього в лабораторних умовах було відтворено 5 млрд. таких клітин, які згодом були пересаджені в організм хворого.

Через два місяці пухлини в легенях і лімфатичних вузлах повністю зникли, і пацієнт, що страждав від запущеної стадії меланоми, був абсолютно вилікуваний через два роки після початку лікування.

При цьому учені говорять, що перш, ніж цей метод можна буде використовувати для лікування різних форм раку, буде потрібно провести додаткові дослідження і випробування.

Дослідники вважають, що подібний результат лікування не має прецедентів в світовій практиці, але в той же час вони підкреслюють, що йдеться про конкретного пацієнта з особливою формою захворювання на рак та імунною системою.

news.bbc.co.uk