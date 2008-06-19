23 червня 2008 року в 11.30 в інформаційному агенстве УНІАН (ул.Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться презентація соціально-демографічного дослідження “Шлюб, Сім`я, Діти”, організованого і профінансованого Благодійним фондом Ріната Ахметова “Розвиток України”.

Його здійснив Український центр соціальних реформ на основі соціологічного опиту населення від 15 до 50 років.

Результати дослідження представлятимуть:

Елла Лібанова - директор Інституту демографії і соціальних досліджень, член-кореспондент НАНУ;

Анатолій Заболотний - директор БФ “Розвиток України”;

Дар`я Касьянова - керівник проектів БФ “Розвиток України”, кандидат економічних наук.

Питання:

Чи перебільшені чутки про кризу сім`ї як соціального інституту і відмирання традиційного зареєстрованого шлюбу?

Яким формам шлюбно-сімейних відносин віддають перевагу українці?

На які форми шлюбу орієнтована, зокрема, молодь? та ін.

Складна соціально-економічна ситуація в Україні в перше десятиліття незалежності, що супроводжувалася глибокими деформаціями, призвела до посилення негативних демографічних тенденцій, зумовила виникнення гострої демографічної кризи. Навколо найбільш гострих і довготривалих демографічних проблем виникло чимало своєрідних "міфів" і просто непрофесійних думок, багато питань на сьогодні залишаються невиясненими до кінця або дискусійними.