Презентація соціально-демографічного дослідження “Шлюб, Сім`я, Діти”
23 червня 2008 року в 11.30 в інформаційному агенстве УНІАН відбудеться презентація соціально-демографічного дослідження “Шлюб, Сім`я, Діти”, організованого і профінансованого Благодійним фондом Ріната Ахметова “Розвиток України”...
23 червня 2008 року в 11.30 в інформаційному агенстве УНІАН (ул.Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться презентація соціально-демографічного дослідження “Шлюб, Сім`я, Діти”, організованого і профінансованого Благодійним фондом Ріната Ахметова “Розвиток України”.
Його здійснив Український центр соціальних реформ на основі соціологічного опиту населення від 15 до 50 років.
Результати дослідження представлятимуть:
Елла Лібанова - директор Інституту демографії і соціальних досліджень, член-кореспондент НАНУ;
Анатолій Заболотний - директор БФ “Розвиток України”;
Дар`я Касьянова - керівник проектів БФ “Розвиток України”, кандидат економічних наук.
Питання:
Чи перебільшені чутки про кризу сім`ї як соціального інституту і відмирання традиційного зареєстрованого шлюбу?
Яким формам шлюбно-сімейних відносин віддають перевагу українці?
На які форми шлюбу орієнтована, зокрема, молодь? та ін.
Складна соціально-економічна ситуація в Україні в перше десятиліття незалежності, що супроводжувалася глибокими деформаціями, призвела до посилення негативних демографічних тенденцій, зумовила виникнення гострої демографічної кризи. Навколо найбільш гострих і довготривалих демографічних проблем виникло чимало своєрідних "міфів" і просто непрофесійних думок, багато питань на сьогодні залишаються невиясненими до кінця або дискусійними.