Сіль більше не біла смерть

Дані наукових досліджень показали, що небезпека солоної їжі сильно перебільшена, а ось недолік солі в щоденному раціоні серйозно збільшує ризик захворювань.

Дані були одержані американськими ученими в результаті аналізу матеріалів 3-го Національного дослідження здоров`я і харчування, проведеного американським урядом серед показової вибірки дорослого населення США (близько 8700 американців у віці більше 30 років, що не дотримуються особливої без солі дієти), а також офіційних записів про смерті в 2000 році.

Зрозуміло, дослідники враховували найбільш значні чинники ризику - паління, діабет і високий артеріальний тиск.

Самі учені підкреслюють, що даний аналіз не може претендувати на таку ж наукову об`єктивність, як клінічні випробування, і на основі отриманих ними результатів не слід робити однозначні висновки причинно-наслідкового характеру, проте питання про користь і навіть про безпеку солі в раціоні здорової людини підняте.

Аналіз показав, що для чверті людей, що вживали найменшу кількість натрію, ризик смерті від серцево-судинних захворювань склав на 80% вище, ніж для чверті з тих, хто вживав сіль в найбільшій кількості.

До того ж у тих, хто споживав найменшу кількість соли в їжі, ризик смерті з будь-яких причин був на 24% вище, ніж у людей, не звиклих до обмежень по відношенню солі в раціоні. Втім, як заявляють самі дослідники, цього значення недостатньо для того, щоб однозначно виключити вплив чинника випадковості.

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