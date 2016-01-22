У Черкаській області захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг на 37%, у Житомирі - на 16,8%

У Черкаській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідеміологічний поріг на 37,1%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ Держсанепідслужби у Черкаській області, з 14 по 21 січня на грип чи ГРВІ в області захворіло 11089 осіб, що становить 0,9% від загальної кількості населення. Серед хворих – 5224 дитини віком до 17 років (47%). Інтенсивний показник загальної захворюваності на 10 тис. населення становить 88,8 осіб. Госпіталізовано 1036 осіб (9,3% усіх захворілих), з них 559 - діти (54%).

В цілому по області перевищення епідемічного порогу становить 37,1% .

Сьогодні головний санітарний лікар регіону Віра Чиж внесла подання голові Черкаської облдержадміністрації Юрію Ткаченку щодо введення обмежувальних заходів на території області: призупинення навчального процесу, заборони проведення культурно-масових заходів, посилення дезінфекційного режиму у лікувальних, оздоровчих, дитячих навчально-виховних закладах, підприємствах, у транспорті тощо.

З початку епідсезону (жовтень 2015 року) станом на 21 січня в області захворіло 84862 особи, що становить 7% від загальної кількості населення. З числа захворілих 53539 - діти віком до 17 років (63%). Госпіталізовано 6358 осіб (8% хворих), з них 4398 - діти (69%).

В Черкаській області офіційно підтверджено 6 летальних випадків від ускладнень пандемічного вірусу грипу А/H1N1.

Як повідомляв УНІАН, У Черкасах станом на 21 січня рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідеміологічний поріг на 10%.