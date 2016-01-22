У Збройних силах ситуація із захворюваністю на грип задовільна

Начальник Управління комунікації та преси Міністерства оборони України, підполковник Оксана Гаврилюк повідомила, що у лавах Збройних сил України ситуація із захворюваністю на грип задовільна, смертельних випадків не зафіксовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"Епідемічна ситуація серед особового складу Збройних сил щодо захворювання на грип оцінюється як задовільна та стійка. Це є результатом своєчасного проведення вакцинації військовослужбовців проти грипу, яка проводилася як у військових частинах Збройних сил України, пунктах постійної дислокації, так і на території проведення антитерористичної операції, а також у військових навчальних закладах", - сказала Гаврилюк.

Як наслідок, зазначила вона, на сьогодні у вакцинованих військовослужбовців уже сформований стійкий імунітет до грипу. Випадки захворювання можливі, проте матимуть поодинокий характер.

Крім того, Гаврилюк зазначила, що у даний час військові частини повністю забезпечені необхідними противірусними медикаментами.

"Жодної смерті від грипу у Збройних силах України не зафіксовано", - повідомила Гаврилюк.

Як повідомляв УНІАН, за даним МОЗ, в Україні від грипу за поточний епідсезон вже померли 60 людей.