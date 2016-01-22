У 2015 році реабілітаційне лікування пройшли майже 2 тис. учасників АТО

Начальник Управління комунікації і преси Міністерства оборони України, підполковник Оксана Гаврилюк повідомила, що в 2015 році реабілітаційне лікування пройшли 1 тис. 943 учасники антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час брифінгу.

"На лікуванні та контролі в медичних установах Міноборони перебуває 77 військовослужбовців Збройних сил, поранених в ході проведення антитерористичної операції. 25 учасників АТО проходять лікування за кордоном", - повідомила Гаврилюк і додала, що з них 14 – в Німеччині, 7 – в США, три – в Литві і один – у Польщі.

У той же час, 80 військовослужбовців ЗСУ проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах Міноборони.

Гаврилюк додала, що в 2015 році закуплено ліки та вироби медичного призначення для комплектування індивідуальних аптечок нового зразка на суму понад 37 млн грн. З допомогою цих коштів сформовано більш як 53 тисячі аптечок, які спрямовані військовим у зону проведення АТО.

"На сьогодні військові частини і підрозділи Збройних сил України, які беруть участь в АТО, забезпечені індивідуальними засобами медичного захисту на 100%, медичним майном - на 85%, медичною технікою - на 90%", - повідомила представник Міноборони.

Крім того, Гаврилюк зазначила, що продовжується реалізація Програми курсу медико-психологічної та соціальної реабілітації учасників АТО, якою охоплено близько 6,5 тисяч людей.