Червоний Хрест України надав гуманітарну допомогу понад мільйону переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний секретар Національного комітету товариства Алла Хабарова під час прес-конференції.

Вона зазначила, що станом на кінець 2015 року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні становила понад 1,5 млн.

«Всього за це час надано допомоги більше мільйону внутрішньо переміщеним осіб на більш як 14 млн швейцарських франків», - підкреслила вона.

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За словами Хабарової, найбільша програма фінансувалася Міжнародною федерацією Червоного хреста і Червоного півмісяця, і за цією програмою надавалася допомога не тільки Донецькій і Луганській, а і й частково всім областям, де проживають внутрішньо переміщені особи.

«Найбільше внутрішньо переміщених осіб перебуває в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та місті Києві», - зазначила Хабарова.

Вона додала, що завдяки співпраці із Всесвітньою організацією здоров’я на сьогодні в цих областях працює 21 мобільна медична бригада (до 31 грудня працювали 26, ведуться переговори, щоб далі продовжити цю роботу).