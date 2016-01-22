Євросоюз надає Україні 1,255 млн євро на вакцинальну кампанію проти поліомієліту

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, фінансування здійснюється через Службу ЄС із гуманітарної допомоги і громадянського захисту (ЕСНО).

«Я хвалю спільні зусилля міністерств охорони здоров’я та освіти, які разом з нашими партнерами з ЮНІСЕФ і ВООЗ досягли значних успіхів у вакцинації тисяч дітей проти страшної хвороби», – підкреслив Директор з операційної діяльності ЕСНО Жан-Луї де Брувер, виступаючи в Києві.

Читайте такожУ першому раунді додаткової вакцинації проти поліомієліту імунізували 53,7% українських дітей

Перші два раунди вакцинації проти поліомієліту відбулися в Україні 2015 року, після того, як ВООЗ підтвердила спалах цієї хвороби. Під час третього раунду, проведення якого координують ЮНІСЕФ і ВООЗ за підтримки співробітників Міністерств охорони здоров’я та освіти й науки, вакцинацію пройдуть 4,75 млн дітей у віці від 0 до 10 років.

Вакцини, які фінансуються Європейським Союзом, було доставлено у перший тиждень січня у рамках підготовки до останньої вакцинації.

Як повідомляв УНІАН, кампанію вакцинації в Україні розпочато через виявлення двох випадків захворювання на поліомієліт 1 вересня 2015 року у Закарпатській області. Вони були зафіксовані Міністерством охорони здоров’я України і підтверджені ВООЗ.

З 19 жовтня по 4 листопада в Україні відбувся перший раунд імунізації проти поліомієліту, під час якого щепленнями було охоплено близько 65% запланованого обсягу дітей.

Другий раунд тривав з 30 листопада по 13 грудня.

МОЗ планував розпочати третю хвилю імунізації дітей проти поліомієліту в Україні з 18 січня.