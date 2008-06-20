У Миколаївській області кількість госпіталізованих зросла

У Миколаївській області кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням зросла до 15 осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 16-19 червня до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом “гострий гастро ентероколіт” госпіталізовано 15 жителів смт. Доманівка, які 16 червня святкували день народження в приватному будинку та вживали страви домашнього приготування. Всього на святкуванні перебувало 22 особи. Госпіталізовані знаходяться в задовільному стані.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. З метою встановлення джерела інфекції та факторів передачі збудника проводяться лабораторні дослідження.