Приватна клініка Into-Sana купила київські медцентри "Медісвіт"

«Власник найбільшої приватної клініки України Into-Sana, американський інвестиційний фонд Siguler Guff & Company, купив компанію «Медісвіт» (Київ). Тепер Into-Sana буде представлена не лише в Одеському регіоні, але й у столиці», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба з посиланням на керуючого директора фонду Siguler Guff & Company Володимира Андрієнка повідомила, що ця угода дозволить компанії «Медісвіт» отримати додаткові інвестиції, нове обладнання та застосовувати в діагностиці та лікуванні новітні медичні технології.

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Згідно з повідомленням, керівництво клініки Into-Sana має намір об'єднати роботу київських і одеських центрів, централізувати управлінські функції та надавати пацієнтам медичну допомогу незалежно від місця їх звернення.

«Таким чином, планується розвиток напрямку так званого медичного туризму всередині країни», - зазначається в повідомленні.

Згідно з прес-релізом, минулого року український ринок приватної медицини продемонстрував стабільне зростання близько 10-30%, залежно від регіону, тому він є досить перспективним для інвесторів навіть у період спаду економіки та нестабільної політичної ситуації.

Довідка УНІАН. Into-Sana - приватна медична клініка в Україні, яка працює в Одеському регіоні близько 20 років. Установу фінансує американський інвестиційний фонд Siguler Guff & Company.

«Медісвіт» – київська медична компанія, представлена двома центрами, які відкрилися з різницею в тиждень й прийняли перших пацієнтів у лютому 2009 року.

Чистий дохід компанії «Медісвіт» у першому півріччі 2015 року становив 18,863 млн грн.