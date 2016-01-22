Виробництво ліків на основі антибіотиків в Україні скоротилося на 8%

Виробництво ліків на основі антибіотиків в Україні в 2015 році скоротилося на 8%, до 1253 тонн / УНІАН

За даними Держстату, в грудні 2015 року обсяг виробництва таких ліків склав 107 тонн, що на 16% менше обсягу виробництва листопада цього року та на 46,5% більше, ніж було вироблено в грудні 2014 року.

Україна в 2015 році скоротила випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, на 41,2% - до 117 тонн. При цьому в грудні цієї продукції було вироблено 9,8 тонни, що на 1,1% менше, ніж у листопаді цього року, і на 49,4% менше, ніж у грудні минулого року.

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Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їхні похідні і не містять гормони або антибіотики, у 2015 році скоротилося на 6,4% і становило 43,3 тис. тонн. У грудні українські підприємства виробили 4,2 тис. тонн цієї продукції, що на 10,9% більше обсягу виробництва листопада цього року та на 2,2% більше, ніж було вироблено в грудні 2014 року.

У повідомленні Держстату відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, збільшилася порівняно з 2013 роком на 24,1%, до 1,35 тис. тонн; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, зросло на 54%, до 199 тонн; препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, скоротилося на 5,8%, до 46,2 тис. тонн.