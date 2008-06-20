Де дістати пігулки від старості?

Наскільки сучасна наука про старіння прогресувала у своїх дослідженнях? Зібравшись на VIII міжнародний симпозіум «Біологічні механізми старіння» у Харківському національному університеті ім. В.Каразіна, учені проаналізували результати досліджень механізмів старіння різноманітних біологічних систем, обговорили нові теорії в цій галузі та особливості нових експериментальних підходів, а також соціальні аспекти геронтології.

Розповідає вчений секретар Московського відділення Геронтологічного товариства РАН, співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр ХАЛЯВКІН.

Є два протилежні погляди на виникнення старіння. Відповідно до одного, цей процес викликає закладена в нашому організмі програма старіння. Відповідно до іншого, старість — результат накопичення різноманітних ушкоджень, збоїв та помилок, які виникають упродовж життя в такій складній системі як організм. Є й свого роду синтетична концепція — старіння запрограмоване та до того ж модулюється різного роду випадковими подіями. Відповідно, більшість дослідників, які займаються пошуками першопричин старіння і вивченням його механізмів, зосередилися нині на подіях молекулярно-генетичного рівня.

Ще одна концепція припускає, що в багатьох видів живих істот старіння виникає або посилюється через неадекватну взаємодію зовнішнього середовища та організму. Саме в цьому криється причина тієї пластичності старіння, яку ми спостерігаємо, тобто уповільнення чи прискорення цього процесу залежно від умов життя. Якщо ж оптимізувати організм за всіма параметрами, то він не старітиме. Можливо, ми зможемо значно уповільнити цей процес, а в окремих випадках — і повернути його назад.

Можливо, колись і буде створено «пігулку від старості» чи відкрито можливість «перепрограмування» наших генів на безсмертя, але покладатися на це не слід. Потрібно самостійно намагатися, говорячи словами вчених, «оптимізувати своє існування в системі «організм—середовище», а якщо простіше — вести здоровий спосіб життя. Тобто відмовитися від шкідливих звичок, зробити правилом достатню фізичну активність і достатній сон, дотримуватися малокалорійної повноцінної дієти тощо. Це не так просто, як хотілося б, але іншого шляху наразі немає.

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