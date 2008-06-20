Півмільйона євро за кожну щеплену від кору дитину

Жителі Краматорська подали заяву до Європейського суду з прав людини з вимогою провести розслідування вакцинного скандалу і виплатити по півмільйона євро компенсації за кожну «незаконно прищеплену дитину». Підписи під заявою поставили батьки, які вважають, що вакцина від кору і краснухи нашкодила їх дітям.

Нагадаємо, що при проведенні кампанії вакцинації проти кору і краснухи в Україні після ін`єкції помер 17-річний підліток з Краматорська. Після цього до лікувальних установ звернулося ще більше 90 людей (в основному діти і підлітки) із скаргами на погіршення самопочуття після щеплення.

Вакцинація була припинена, головний санітарний лікар країни Микола Проданчук позбувся посади і потрапив під слідство, була створена комісія з розслідування інциденту (яка, до речі, не виявила зв`язку між смертю підлітка і щепленням).

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я Марк Данзон заявив, що, за прогнозами фахівців, у разі відмови України від вакцинації проти кору і краснухи епідемія цих захворювань спалахне в країні зимою 2009 року.

lenta.ru