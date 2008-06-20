Що робити, якщо з`явились мозолі?

На жаль, буває так, що наслідком носіння красивих босоніжок стають болючі. Давайте поговоримо про те, що робити, якщо мозолі все ж таки з`явилися і як зробити так, щоб вони швидше зажили.

Рада 1. Для початку необхідно підібрати зручне взуття. Взуття слід вибирати таке, яке б не травмувало ногу.

Рада 2. Щодня двічі в день – вранці і увечері, необхідно робити ножну ванну. Якщо коріння мозолю ще не встигло глибоко прорости, то вже через декілька процедур мозолі зникнуть. Після водних процедур не перешкодить зробити компрес з м`якиша чорного хліба, який слід змочити в оцті.

Рада 3. Якщо мозоль ще не застарів, то протягом декількох днів до нього потрібно прикладати скибочку цедри лимона, шматочок гарячої печеної цибулини або сиру картоплю, яку заздалегідь слід натерти на тертушці - робити цю процедуру слід дуже акуратно. Старайтеся, щоб печена цибуля, терта картопля або лимонна кірка покривали тільки мозоль. Інакше, це може викликати роздратування здорової шкіри. Після 6-7 днів такого лікування слід прийняти теплу ванну і зішкребти мозолі.

Рада 4. Якщо мозолі болючі, то краще використовувати для їх лікування спеціальні мозольні кільця.

Якщо мозоль утворилася в улоговинці між пальцями, то між ними слід покласти шматочок вати, обсипаний таніном.

Вже через декілька днів вам вдасться позбавитися від мозолю, а больові відчуття пройдуть майже відразу.