«Захворіло» волосся? Терміново за лікування

Так вже трапляється, що часто волосся стає індикатором нашого здоров`я і стану організму в цілому, воно може «захворіти» під несприятливим впливом зовнішнього середовища і т.д. Якщо ж це відбулося саме з вами, то терміново займіться його лікуванням. Вашій увазі пропонуються нескладні методи боротьби з тими або іншими недугами, які можуть торкнутися вашого волосся.

Якщо воно втратило блиск і стало тьмяним, то повернути все до попереднього стану можна за допомогою такого засобу: змішайте в рівній кількості подрібнені трави подорожника, ромашки і материнки, після цього одну столову ложку трав`яного збору залийте одним стаканом кип`ятку, настоюйте протягом десяти хвилин. Потім опустіть в настій скибу чорного хліба до його розм`якшення.

Одержану хлібний-трав`яну кашку втріть в шкіру голови і розподіліть по всій довжині волосся, накрийте поліетиленом і пов`яжіть голову рушником.

Тримайте таку маску протягом години, потім обполосніть теплою водою, не використовуючи шампуню, хай волосся висохне на повітрі. Досить користуватися такою маскою раз в тиждень, і ви забудете про свою проблему.

Від кінчиків волосся, що січуться, можна позбавитися за допомогою гарячих ножиць, якщо ж їх немає в наявності – не біда, заміните їх масляними масками, які слід робити після кожного миття голови.

Для цього вам потрібно буде приготувати лікувальне масло: змішайте по одній столовій ложці свіжих подрібнених трав ромашки аптечної, звіробою, кропиви і березового листя, залийте суміш половиною склянки

рослинного масла, складіть все в скляну банку, щільно накрийте і відправте на поставте в темне місце на тиждень. Після чого цілюще масло слід процідити і використовувати для втирання у вимиті і висушені кінчики волосся, змивати його не слід.

Волосся випадає? Візьмемося за його зміцнення. Змішайте по одній столовій ложці квіток ромашки, липи і листя кропиви, залийте все однією склянкою окропу, настоюйте протягом півгодини і процідіть.

Після цього, в одержаний настій додайте по дві-три краплі вітамінів А, В1, В12, Е, які випускаються в масляній формі і шматочок житнього хліба.

Через п`ятнадцять хвилин всі інгредієнти перемішайте між собою, нанесіть на шкіру голови і на волосся.

Зверху надягніть поліетиленовий пакет, зверху пов`яжіть рушником.

Через годину-півтори добре промийте волосся чистою водою, шампунь використовувати можна, але не обов`язково, оскільки хліб справитися з надлишками жиру, а трав`яний настій – з брудом і пилом.