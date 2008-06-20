Небезпека від дитячої соски

Батьки повинні уникати використання сосок-пустишок, якщо їх дитина схильна до вушних інфекцій, припускають учені.

П`ятирічне дослідження, в якому брали участь більше 500 голландських дітей, довело, що ризик вушних інфекцій у дітей, яким дають соску-пустушку, зростає вдвічі.

Результати дослідження були опубліковані у виданні Family Practice journal. Вушні інфекції, особливо отит середнього вуха, дуже поширені у маленьких дітей.

Зазвичай антибіотики не допомагають і запалення проходить само собою через декілька днів, але деякі діти можуть захворіти удруге.

Учені з дослідницького центру University Medical Center, м. Утрехт (Нідерланди) спостерігали за 476 дітьми у віці до 4 років, 216 з яких давали соску. У 90% дітей, які смоктали соску, спостерігалося повторне захворювання отитом, в порівнянні з іншими.

Дослідники вважають, це пов`язано з тим, що соска дає можливість бактеріям вільніше потрапляти з секрету носової порожнини в середнє вухо.

Керівник дослідження, д-р Мароєска Роверс, сказала: «Педіатри можуть використовувати цю інформацію в повсякденній практиці. Вони повинні застерегти батьків від використання соски, якщо у дитини виявили отит. В цьому випадку вірогідність повторного захворювання значно знижується.»

http://news.bbc.co.uk