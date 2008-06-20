Кавомани рідше помирають від інфарктів

Нове дослідження медиків безумовно порадує любителів кави: всупереч поширеній думці про шкоду цього напою, учені порахували, що кавомани набагато рідше помирають від серцево-судинних

захворювань.

"Те, як споживання кави позначається на нашому здоров`ї, давно вивчено. Але ступінь впливу напою на смертність в певному віці і з певних причин ніхто не визначав - розповідає доктор Естер Лопез- Гарсіа, провідний фахівець дослідження.

Група учених під її керівництвом провела масштабну роботу, спостерігаючи за більш, ніж 120 тисяч чоловіків і жінок протягом 18 років. Кожні чотири роки учасники дослідження проходили медогляди і заповнювали докладні анкети про свої харчові звички та інші звички, що впливають на здоров`я. В результаті медики могли порівняти дані про смертність і її причини для тих, хто каву п`є постійно, і для тих, хто не робить цього ніколи.

Так, учені підрахували, що у жінок, що п`ють по дві-три чашки кави в день, ризик померти від серцево-судинних захворювань на 25% нижче, ніж у всіх інших. Для чоловіків же така денна норма ніяких особливих результатів не дає і на смертність не впливає. Проте із збільшенням дози шанси померти від інфаркту падали. Причому це стосується будь-якої кави - і натурального, і так званого "декафа", тобто кава без кофеїну, пише Science Daily.

Проте це не означає, що тим, хто боїться серцевих недуг, треба терміново братися за кавоварку. Щоб встановити точний механізм впливу кави на смертність від інфарктів, медикам потрібно провести ще з десяток подібних досліджень. Поки ж можна говорити тільки про факт - робити остаточні висновки лікарі не поспішають.

aif.ru