Сьогодні в Україні стартує третій раунд додаткової вакцинації проти поліомієліту

Перегінець подякував міжнародним партнерам України: ВООЗ, канадському уряду, Єврокомісії, Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) за технічну, фінансову підтримку та рекомендації щодо стратегії впровадження імунізації.

«Ми вдячні Європейській комісії, яка виділила 900 тис. євро для придбання 4,5 тис. доз вакцини ОПВ для проведення третього раунду», - додав заступник міністра.

«Метою додаткової трьохраундової імунізації в рамках реагування на спалах поліомієліту є зупинка передачі поліовірусу. Лише охоплення вакцинацією 95% дітей може зупинити циркуляцію поліовірусу та забезпечити колективний імунітет, аби вберегти країну від страшної, невиліковної хвороби», - зазначив Перегінець.

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«Усі області країни вже отримали вакцину, яка є безкоштовною і безпечною, - і готові розпочати третій раунд додаткової імунізації. Кожна дитина від 2 місяців до 10 років в Україні має бути вакцинована проти поліомієліту – це дві краплини заради життя, адже поліомієліт може призвести до паралічу, або ж вбити», - наголосив директор Генерального директорату з гуманітарних питань і цивільного захисту Єврокомісії Жан-Луї де Брауер.

В перших двох раундах додаткової імунізації проти поліомієліту вакцинувалися діти від двох місяців до шести років. Третій раунд охопить усіх дітей до 10 років. В першому раунді, який проходив з 19 жовтня по 9 листопада, вдалося вакцинувати приблизно 65% дітей. В другому (30 листопада – 18 грудня) цей показник зріс до 75%.

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Планується, що третій раунд вакцинації триватиме два тижні, але зважаючи на епідситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ в країні, його тривалість може бути продовжено.

У прес-службі МОЗ зазначили, що епідемічні процеси стосовно грипу та ГРВІ не є протипоказанням для вакцинації проти поліомієліту.

«В залежності від розвитку ситуації із захворюваністю на грип та ГРВІ, ми будемо коригувати вакцинальну кампанію, відповідно до епідситуації кожного регіону і за потреби продовжувати, аби охопити імунізацією необхідну кількість дітей. Усі області отримали від МОЗ детальну інформацію з роз`ясненнями, як проводити третій тур, зважаючи на епідемічну ситуацію. У дітей перевірятимуть температуру тіла, моніторинг стану дитини буде здійснюватися в посиленому режимі, зважаючи на обставини», - повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, Міжнародна оціночна місія у складі представників ВООЗ, ЮНІСЕФ, Американського центру контролю та незалежної Ради по моніторингу за ліквідацією поліомієліту у світі після отримання результатів трираундової додаткової вакцинації в Україні, які мають бути не нижчими за 95%, має оцінити ситуацію за сумарними факторами та ухвалити рішення щодо збереження за Україною статусу країни, вільної від поліомієліту.

Як повідомляв УНІАН, кампанію вакцинації в Україні розпочато через виявлення двох випадків захворювання на поліомієліт у вересні 2015 року у Закарпатській області. Вони були зафіксовані Міністерством охорони здоров’я України і підтверджені ВООЗ.