Як справитися з носовою кровотечею

Носова кровотеча, як правило, починається раптово. Що робити в цьому випадку? Перш за все, потрібно виключити будь-яке фізичне навантаження і сісти. При цьому краще нахилити голову трохи вперед, саме нахилити, а не опустити.

Для багатьох це досить несподівана рекомендація, оскільки зазвичай голова піднімається вгору. Але це лише перешкоджає виходу крові назовні. Вона стікає по задній стінці глотки в шлунок і може викликати нудоту і навіть блювоту, що лише підсилить кровотечу. Далі потрібно міцно притиснути крила носа до носової перегородки. Простіше кажучи, треба затиснути ніс великим і вказівним пальцями.

От так – із затиснутим носом – потрібно посидіти 5–10 хвилин. Добре, якщо є можливість прикласти до перенісся щось холодне – стаканчик морозива або тільки що вийняту з холодильника пляшку. Це допоможе зупинити кровотечу. Якщо ж вона продовжується і навіть не стає слабшою, то краще звернутися до лікаря. Кров, що йде носом, – це не так вже нешкідливо, як здається на перший погляд. Сильна кровотеча може викликати слабкість, непритомніє і навіть шок.

Якщо носова кровотеча почалася удома, то діяти потрібно вже по відомій схемі. Необхідно сісти або прийняти напівсидяче положення, затиснути ніс рукою і прикласти до перенісся що-небудь холодне. Краще всього підійде, звичайно, лід. Але якщо його немає, то можна використовувати вміст морозилки – в ній завжди знайдеться що-небудь заморожене. Холод потрібно прикласти не тільки до перенісся, але і до потилиці – так кров зупиниться швидше. Якщо надана допомога не мала ніякої дії, то потрібно приступити до другої частини програми. Необхідно приготувати носові турунди – ватяні трубочки, що щільно скачали, завдовжки 2–3 см, а завтовшки 1,5 см.

Їх необхідно змочити в перекисі водню і вставити в носові ходи. І знову-таки потрібно міцно затиснути ніс пальцями, щоб якомога сильніше притиснути слизову оболонку до турунди. З перетиснутої таким чином судини перестає йти кров, і утворюється невеликий згусток. Щоб його не пошкодити, вату з носа потрібно витягувати дуже обережно, але обов`язково через 1–1,5 години. Але якщо установка турунд ніякого ефекту не дала, кров просочила вату і не збирається зупинятися, то необхідно викликати лікаря. Цілком можливо, що буде потрібно тампонада носової порожнини, а це може зробити лише грамотний отоларинголог.

Носова кровотеча сама по собі не виникає, її щось провокує. Статистика показує, що в цьому сенсі найбільш небезпечна гіпертонічна хвороба. Артеріальний тиск стає настільки високим, що стінки судини не витримують і втрачають свою цілісність. В цьому випадку кров не зупиниться до тих пір, поки не нормалізується тиск.

Ну, а потім, коли все вже залишиться позаду, потрібно проаналізувати ситуацію і зробити висновки. Адже кровотеча є показником того, що гіпертонічна хвороба не лікуватися належним чином. Тому потрібно звернутися до лікаря для корекції терапії. Запальні захворювання носової порожнини теж дуже часто викликають кровотечі. Якщо ті стають регулярними, то обов`язково потрібно звернутися до лор-лікаря. Якщо необхідно, то обстеження потрібно продовжувати далі. Слід здати аналізи крові – "кров`яні" проблеми теж достатньо часто проявляють себе носовими кровотечами. А може, вони провокуються гіповітамінозом, зокрема вираженою нестачею вітамінів С або К. Подолати його допоможе вітамінотерапія, яка в цьому випадку і буде основою лікування кровотеч.

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