У Великобританії зросло число підліткових абортів

Нові статистичні дані, опубліковані у Великобританії, свідчать про різке зростання числа абортів, проведених дівчатками –підлітками, на тлі загального скорочення числа підліткових вагітностей. У Англії і Уельсі число перерваних вагітностей у пацієнток молодше 16 років виросло на 10%, а в групі молодше 14 років цей показник збільшився на 21%.

В цілому протягом минулого року аборти були проведені 4 376 дівчатами молодше 16 років і 163 дівчатами молодше 14 років. Серед жінок всіх вікових груп кількість абортів зросла на 2,5%, досягнувши 198,5 тисяч, причому найбільше зростання спостерігалося серед пацієнток, що не досягли 19-річного віку.

На думку розділу британської Незалежної консультативної групи з проблем підліткових вагітностей Жиля Френсеса (Gill Frances), невтішна статистика свідчить про низьку ефективність державних програм по пропаганді безпечного сексу і засобів контрацепції серед школярів.

Як відзначають представники Національної системи охорони здоров`я, зростання числа абортів супроводжується скороченням числа підліткових вагітностей, що говорить про те, що британські школярки все частіше віддають перевагу перериванню вагітності над перспективою раннього материнств.

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