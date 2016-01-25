По всій території України оголошено штормове попередження

Про це повідомив український Гідрометцентр.

«Сьогодні вдень на дорогах очікується ожеледиця, у західній частині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь», - йдеться у повідомленні.

Крім того, штормове попередження оголошено у Києві та області.

Найтепліше сьогодні буде в західних областях, найхолодніше - на сході та у центрі країни, де стовпчики термометрів опустяться до -15-17 градусів.

Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що 25-26 січня буде деяке послаблення морозу, десь на 5-10 градусів, але починаючи з 27-29 (січня) в Україні будуть знову дуже низькі температури повітря.