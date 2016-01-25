По всій території України оголошено штормове попередження
08:50, 25 січня 2016Країна
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На сьогоднішній день по всій території України синоптики оголосили штормове попередження.
Найтепліше сьогодні буде в західних областях, найхолодніше - на сході та у центрі країни / Фото УНІАН
Про це повідомив український Гідрометцентр.
«Сьогодні вдень на дорогах очікується ожеледиця, у західній частині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь», - йдеться у повідомленні.
Крім того, штормове попередження оголошено у Києві та області.
Найтепліше сьогодні буде в західних областях, найхолодніше - на сході та у центрі країни, де стовпчики термометрів опустяться до -15-17 градусів.
Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомляв, що 25-26 січня буде деяке послаблення морозу, десь на 5-10 градусів, але починаючи з 27-29 (січня) в Україні будуть знову дуже низькі температури повітря.
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