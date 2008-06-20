В Україні не працює 70 % дороговартісної медичної техніки, закупленої МОЗ у 2007 році

70 % дороговартісної медичної техніки, закупленої Міністерством охорони здоров’я України на суму понад 347 млн. грн у 2007 році, не працює до сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Національної ради з питань охорони здоров’я населення повідомив її голова радник Президента України Микола ПОЛІЩУК.

Причини такої ситуації М.ПОЛІЩУК вбачає у несвоєчасному постачанні обладнання, неготовності закладів охорони здоров’я прийняти медапаратуру та непідготовленості фахівців.

“Закупівля дороговартісного обладнання відбувається непрозоро, пріоритети недостатньо обгрунтовані, водночас заклади охорони здоров’я неготові до роботи з ним. Закупівлі в закладах охорони здоров’я різних форм власності дублються, а коштів на післягарантійне обслуговування нема,” – зазначив М.ПОЛІЩУК.

Він наголосив, що з 2004 року досі не введено в експлуатацію обладнання з лікування хворих на онкологічні захворювання та туберкульоз на загальну суму 10,516 млн. грн.

М.ПОЛІЩУК вважає, що проблема полягає також у щорічному зростанні обсягів фінансування української медицини.

“Зокрема, якщо у 2004 р. на охорону здоров’я було виділено 12,15 млрд. грн., то вже у 2007 р. – 23,9 млрд. грн. І значна частина в структурі видатків на стаціонарну медичну допомогу йде на придбання високовартісного медичного обладнання,” – повідомив радник Президента.

За його словами, проведений аналіз свідчить про нагальну необхідність проведення радикальних реформ в галузі охорони здоров’я, зокрема щодо підвищення ефективності використання дороговартісного медобладнання.

Члени Національної Ради обговорили шляхи вирішення зазначеної проблеми і планують звернутися до Кабінету Міністрів України з рекомендацією провести аудит ефективності використання медичного обладнання в закладах охорони здоров’я всіх відомств за останні 5 років і тільки після цього планувати закупівлі на 2009 рік.