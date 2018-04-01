Засмагаємо за правилами

Німецька федерація охорони здоров`я рекомендує приймати не більше 50 сонячних ванн в рік, включаючи відвідини солярію.

Говорячи про алкогольні напої, лікарі підкреслюють: головне – знати міру. Те ж саме стосується і сонячних променів.

Головне - міра

- У інсоляції багато плюсів, - говорить вінницький дерматокосметолог Ельвіра Човган. – Це і профілактика рахіту, і вироблення вітаміну Д, необхідного для кращого засвоєння кальцію, і антидеп ресивна дія: під дією сонця знижується вироблення гормонів стресу. Тому загоряти потрібно, але дотримуючи міру.

Звикати до сонця потрібно поступово, говорить лікар. Критерієм безпечного часу перебування під прямими сонячними променями є відсутність почервоніння на шкірі.

- Тривалість сонячної ванни залежить, в першу чергу, від фототипу шкіри людини, - пояснює Ельвіра Човган. – Чим світліша шкіра, тим менше часу вона повинна піддаватися дії сонця.

Не завжди благородна справа

Втім, обережними при прийманні сонячних ванн потрібно бути не тільки світлошкірим громадянам, але і володарям родимок. Причина: ризик переродження їх в злоякісні новоутворення.

- Визначити, наскільки він великий, може тільки фахівець-дерматолог, - підкреслює Ельвіра Човган.

А враховуючи, що візит до лікаря перед виходом на пляж планують небагато людей, правила «не ризикуйте і не допускайте перегріву» краще дотримуватись всім, у кого є родимки, говорить вона.

Діти звикають швидко

Необхідно дотримуватися правила сонячній безпеки і дітям, хоча їх організм швидше адаптується до випромінювання.

- Дітей до року взагалі не рекомендується вивозити на море, - говорить Ельвіра Човган. – Якщо ж йдеться про зону з помірним кліматом, то час оптимального перебування на сонці – до 11 і після 16 годин дня. До речі, стосується це і дорослих.

Уникайте сонця, якщо у вас:

онкозахворювання;

у сім`ї були випадки онкозахворювань; є родимки;

захворювання щитовидної залози, мастопатія, полікістоз яєчників;

висока температура або загострення хронічного захворювання;

схильність до утворення пігментних плям.

Довідка

Сонячне випромінювання ділиться на три типи: видиме, теплове інфрачервоне і ультрафіолетове.

Останнє ділиться на:

гамма-промені: дуже небезпечні, розсіваються в атмосфері, не досягаючи поверхні Землі;

альфа- і бета-промені, інтенсивність яких залежить від пори року і доби, забрудненості повітря, географічного поясу і т.д.

Під впливом бета-променів в організмі людини виробляється меланін – пігмент, який відповідає за утворення засмаги. Під дією альфа – випромінювання він додає шкірі темний відтінок.

Кількість меланоцитів – клітин, що виробляють меланін, - у всіх людей однакова (близько п`яти мільйонів), а відтінок шкіри залежить від спадкових чинників.

Додайте чотири

При виборі сонцезахисного крему слід врахувати, що природний чинник захисту шкіри рівний чотирьом. Тобто, нанісши сонцезахисний засіб з чинником захисту 15, ви одержуєте 20. Для тих, хто загоряє в смузі з помірним кліматом, достатньо сонцезахисного чинника 20-25.

Жирно – не завжди погано

Суху шкіру потрібно захищати від сонця кремом

20minut.ua