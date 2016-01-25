У Запорізькій області епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на третину

Про це УНІАН повідомив заступник начальника головного управління Держсанепідслужби у Запорізькій області Олександр Мащак.

«У Запорізькій області за останній тиждень захворюваність населення на ГРВІ та грип зросла, показник становить 104,9 на 10 тис. населення, що на третину вище за пороговий рівень (78,2). Перевищення епідпорогів зафіксовано практично в усіх великих містах регіону, за винятком Запоріжжя, де ситуація поки що на межі епідпорогу. Загальна кількість хворих становить понад 18 тис. осіб, з них 50% - діти шкільного віку», - розповів Мащак.

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У зв'язку із зростанням захворюваності на грип і ГРВІ в Запорізькій області, за даними Мащака, припинено заняття в загальноосвітніх школах Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя та ряду інших населених пунктів – у більш як 200 навчальних закладах з 566.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 січня в Україні від грипу за цей епідсезон померли 60 осіб, з них у Запорізькій області - 1.