У Кіровограді зафіксовано другий випадок смерті від свинячого грипу

Як повідомили УНІАН в санітарно-епідеміологічній службі в Кіровоградській області, 22 січня на території області зареєстровано другий смертельний випадок від ускладнень вірусу пандемічного грипу A/H1N1 (свинячий грип).

За даними СЕС, з 18 по 20 січня до лікувально-профілактичних закладів області з приводу захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 8694 особи, у тому числі 4110 дітей.

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«Відбулося різке збільшення звернень до медзакладів області із симптомами ГРВІ. У цей період за медичною допомогою із симптомами ГРВІ звернулось 5145 хворих, що на 40% більше, ніж за весь попередній тиждень (3696 хворих)», - зазначила начальника в.о. головного управління санітарно-епідеміологічної служби Кіровоградської області Тамара Ланкмілєр.

Нагадаємо, близько місяця тому у Кіровограді було зафіксовано перший випадок смерті від пандемічного грипу.